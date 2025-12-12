Двое 18-летних рязанцев обокрали автомобиль
В отдел обратилась местная жительница и сообщила, что из припаркованной машины «ВАЗ-2114» похитили усилитель для аудиосистемы. Оказалось, что владелица забыла запереть крышку багажника, в котором хранилось оборудование. Оперативники установили, что двое рязанцев причастны к краже. Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело.
