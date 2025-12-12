Часть россиян получат январские пенсии досрочно

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что часть пенсионеров получит выплату за январь досрочно — в конце декабря, передает ТАСС. «Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно — в конце декабря. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул», — пояснил министр.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что часть пенсионеров получит выплату за январь досрочно — в конце декабря, передает ТАСС.

«Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно — в конце декабря. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул», — пояснил министр.

Пенсионеры, обслуживающиеся через «Почту России», будут получать выплаты по стандартному графику