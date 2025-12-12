Более двух тысяч рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю

Всего с начала 2025 года 2 058 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 5 942 000 рублей. В мэрии напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.

Более двух тысяч рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщает мэрия.

Всего с начала 2025 года 2 058 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю.

Общая сумма наложенных штрафов составила 5 942 000 рублей. В мэрии напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.