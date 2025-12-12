Рязань
Аркадий Фомин: будьте заботливыми хозяевами своей земли
Председатель регионального парламента Аркадий Фомин вручил паспорта юным рязанцам. В канун Дня Конституции свой главный в жизни документ получили 24 ученика школ Шиловского района и школы-лицея № 4 города Рязани. Среди них — победители и лауреаты различных конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличники учебы.

Аркадий Фомин напомнил, что основной закон страны, принятый всенародным голосованием в 1993 году, провозглашает высшей ценностью права и свободы человека. Гарантом Конституции является президент РФ.

«Паспорт не только удостоверяет личность, но и подтверждает высокое звание гражданина России. Наши предки оставили нам великое духовное наследие и ценности, объединяющие всех россиян. В основе этого единения чувство патриотизма, защита исторической правды, бережное отношение к родной культуре и языку. Вы — граждане великой страны, вы живете и учитесь в России, вам предстоит здесь работать, создавать семьи. Будьте настоящими, заботливыми хозяевами своей земли, по-хозяйски относитесь ко всему, что происходит вокруг вас, не проходите мимо несправедливости или беззакония. Во многом именно от вас зависит, какой станет наша страна. Желаю вам здоровья, отличных оценок, крепкой дружбы! Никогда не останавливайтесь на достигнутом, всегда стремитесь к новым победам!» — подчеркнул председатель Рязанской облдумы, приветствуя школьников.

В ходе торжественной церемонии ребятам также были вручены памятные подарки. Для школьников организовали экскурсию по зданию законодательного собрания, рассказывающую об истории рязанского парламентаризма.