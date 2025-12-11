Врачи рассказали, к чему может привести большое количество пыли в доме

Врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что живущие в пыли и домашнем текстиле клещи и аллергены могут довести человека до астмы. Медик отметил, что в группу риска в основном попадают дети. Также, по словам Прокофьева, факторами риска могут быть генетическая предрасположенность и условия труда. Ко второму в основном относятся химикаты и производственная пыль.

Врачи рассказали, к чему может привести большое количество пыли в доме. Об этом сообщает «Абзац».

Врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что живущие в пыли и домашнем текстиле клещи и аллергены могут довести человека до астмы. Медик отметил, что в группу риска в основном попадают дети.

Также, по словам Прокофьева, факторами риска могут быть генетическая предрасположенность и условия труда. Ко второму в основном относятся химикаты и производственная пыль.