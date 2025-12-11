В Сасове горела пятиэтажка
Инцидент произошел рано утром 10 декабря. Горел панельный пятиэтажный дом. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В результате пожара огнём повреждена кухня. В тушении участвовали 8 человек, 3 единицы техники.
В Сасове горела пятиэтажка. Об этом сообщает региональное МЧС.
