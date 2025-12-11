В Рязанской областной Думе подвели итоги осенней сессии

В среду, 10 декабря, в региональном парламенте состоялось заключительное заседание осенней сессии. Ее итоги подвел председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, сообщили в пресс-службе облдумы.

Спикер законодательного собрания напомнил, что минувшая сессия стала первой для восьмого созыва законодательного собрания:

«Новый состав депутатского корпуса активно включился в работу, сохранив преемственность задач. Наши приоритеты остаются неизменными. Один из них — это поддержка участников специальной военной операции и их близких. В регионе выстроена эффективная система оказания помощи, которая по отдельным показателям превышает базовые федеральные стандарты. Продолжаем работать над укреплением социальных гарантий для бойцов и их семей. В Рязанской области созданы условия для того, чтобы участники СВО после возвращения могли восстановить здоровье, вернуться к полноценной жизни, реализовать себя в профессии. Мы готовы делиться накопленным опытом и перенимать лучшие практики. С этой целью на прошлой неделе посетили коллег из Липецкого областного Совета депутатов», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Он отметил, что значительная часть законодательной повестки была посвящена вопросам улучшения демографической ситуации. Осенью депутаты приняли решение о повышении выплат по двум действующим мерам поддержки: при рождении третьего и последующих детей в молодой семье размер единовременной выплаты был увеличен с 300 000 до 350 000 рублей, беременным студенткам — со 100 000 до 120 000 рублей. В ходе итогового заседания парламентарии поддержали инициативу губернатора о продлении региональной единовременной выплаты при рождении ребенка на 2026 год и увеличении регионального материнского капитала при рождении пятого и последующих детей до 120 000 рублей.

«В течение сессии областной Думой был утвержден ряд изменений в налоговом законодательстве. Преференции установлены для начинающих экспортеров, ответственных предпринимателей, организаций, работающих в научно-технической сфере, оказывающих услуги связи. В формате „правительственных часов“ вместе с профильными министерствами и ведомствами мы обсуждали эффективность принимаемых мер по защите материнства и детства, проблемы, связанные с подготовкой к отопительному сезону, а также перспективы развития архивного фонда Рязанской области. По каждой из тем, поднимаемых на площадке Думы, готовятся конкретные предложения, рекомендации, вырабатываются совместные решения», — рассказал глава регионального парламента.

Центральным вопросом Аркадий Фомин назвал рассмотрение закона об областном бюджете на ближайшие три года, добавив, что принятие главного финансового документа области не означает прекращения работы в этом направлении.

«Депутатский контроль за использованием бюджетных средств необходимо усилить. Каждый из нас должен четко понимать, какие школы, детские сады, ФАПы, дороги, инженерные коммуникации будут строиться и ремонтироваться в округах. Вместе с жителями, с представителями муниципалитетов выходим на стройки, следим за сроками и качеством работ. Реагируем на все сигналы, которые поступают от людей, от наших помощников, и оперативно отрабатываем их. Только так мы сможем увидеть реальную картину, понять, что происходит на местах, и самое главное — как реализуемые нами программы влияют на социальное самочувствие рязанцев. Об этом недавно говорил Президент, и я прошу обратить на это особое внимание. За цифрами видеть людей. Это крайне важная задача», — заявил председатель областной Думы, обращаясь к парламентариям.

В завершение Аркадий Фомин поблагодарил коллег, депутатов Государственной Думы, сенаторов, губернатора, правительство Рязанской области, руководителей территориальных органов государственной власти за конструктивную совместную работу и пожелал реализации всех намеченных планов.