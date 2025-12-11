В Рязанской области зафиксировали самый большой урожай за всю историю региона

В Рязанской области зафиксированы максимальные в истории региона объемы урожая зерновых и масличных культур. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Суммарный урожай зерна достиг 3,186 млн тонн в первоначально оприходованном весе.

В Рязанской области зафиксированы максимальные в истории региона объемы урожая зерновых и масличных культур. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Суммарный урожай зерна достиг 3,186 млн тонн в первоначально оприходованном весе. Кукурузу убрали с 70% площадей, всего получили 235 тыс. тонн. Урожай остальных зерновых (пшеницы, ячменя, гороха, ржи, овса, чечевицы, гречихи и тритикале) составил 2,95 млн тонн. Ранее показатель выше 3 млн тонн фиксировался лишь однажды: в 2022 году (3,13 млн тонн). В 2024 году намолот составил 2,725 млн тонн.

Урожай масличных также стал рекордным, превысив итог 2024 года. На 11 декабря аграрии собрали 707 тыс. тонн масличных культур.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области