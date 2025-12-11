Рязань
В Рязанской области задержали рецидивиста за угон «Жигулей»
В селе Константиново Рыбновского района 20-летний местный житель угнал припаркованный автомобиль ВАЗ-2107. Об этом сообщает пресс-служба рязанского УМВД.

Машину вскоре обнаружили брошенной на дороге: у автомобиля отсутствовало лобовое стекло, а двигатель заглох после резкой остановки. По версии следствия, молодой человек случайно увидел машину и решил покататься на ней. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Рязанца задержали, против него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ («Угон транспортного средства»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.