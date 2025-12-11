В Рязанской области в ДТП с «Киа» пострадали двое

ДТП произошло 10 декабря, примерно в 09:15, на 94-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское». По предварительной информации ГАИ, 54-летний местный житель, управляя автомобилем «Киа», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой», за рулем которой был 49-летний житель Скопинского района. Водители с полученными травмами доставлены в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.