В Рязанской области в ДТП с «Киа» пострадали двое
В Скопинском районе в ДТП пострадали двое. Об этом сообщили в соцсетях региональной ГАИ.
ДТП произошло 10 декабря, примерно в 09:15, на 94-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское».
По предварительной информации ГАИ, 54-летний местный житель, управляя автомобилем «Киа», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой». За рулем последней был 49-летний житель Скопинского района.
Водители с полученными травмами доставлены в медучреждение.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.