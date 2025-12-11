В Рязанской области мужчину осудили за долги по алиментам

Шацкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. По данным следствия, мужчину лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты на содержание 6-летней дочери. Однако деньги мужчина не платил. Его долг составлял 150 тыс. рублей. Суд назначил шатчанину наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка.

