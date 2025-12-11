В Рязанской области горела хозпостройка
Сообщение о пожаре в Сасове поступило 10 декабря в 12:13. Хозпостройку тушили восемь человек, две единицы спецтехники. Огнем повреждено строение. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Пострадавших нет.
