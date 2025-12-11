В Рязани засняли подростка-зацепера

Отмечается, что кадры сделали вечером 10 декабря. На них видно, что подросток зацепился за заднюю лестницу троллейбуса. При этом общественный транспорт двигался по улице Грибоедова. «Может кто-то узнает своего ребенка и объяснит ему, что это как минимум опасно!» — написали в посте.

Фото и видео: Анна Блохина