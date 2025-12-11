В Рязани скончался тренер Юрий Манакин

Региональное минспорта сообщило о смерти рязанского тренера Юрия Александровича Манакина. Ему было 76 лет. Вся его профессиональная деятельность была связана со спортом и работой с молодежью. На протяжении 43 лет Юрий Манакин занимался подготовкой школьников в различных дисциплинах: настольном теннисе, волейболе, плавании, тяжелой атлетике, спортивном ориентировании, баскетболе, а также организовывал байдарочные и велосипедные походы.

С 1996 года он работал на стадионе ЦСК, где более десяти лет возглавлял спортивно-массовый отдел. Позднее стал методистом музея спорта и олимпийского движения: занимался спортивным краеведением, проводил экскурсии, систематизировал музейные материалы и вел летопись ветеранов спорта региона.

Юрий Манакин родился 18 апреля 1949 года и ушел из жизни 9 декабря 2025 года.

Фото: минспорт Рязанской области