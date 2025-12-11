В Рязани построят площадки для паркура и городошного спорта

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямой линии сообщил о планах по созданию в городе спортивных площадок для паркура и городошного спорта. Губернатор поручил горадминистрации разработать карту-схему размещения площадок, чтобы они были доступными, экономически эффективными и расположены близко к жилым районам. В перечень войдет как привычные зоны для воркаута и уличного баскетбола, так и нестандартные — например, для паркура и городошного спорта. По словам главы региона, в 2025 году в регионе уже реализовали 20 таких объектов по программе поддержки местных инициатив.

Напомним, в Лесопарке появится площадка для городошного спорта.