В Рязани полицейские задержали более 10 авто за сутки

Во время рейда 10 декабря задержано более 10 автомобилей с прекращенной регистрацией и разыскиваемых службой судебных приставов. Нарушителей привлекли к ответственности, с их автомобилей сняли госномера.