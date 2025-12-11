В Рязани на улице Зафабричная сбили пешехода

В Рязани сбили пешехода. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Очевидцы уточняют, что авария произошла на улице Зафабричная 1. На месте происшествия работают скорая помощь и сотрудники ДПС. Подробности о состоянии пешехода пока неизвестны.