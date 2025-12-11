В Рязани из-за ремонтных работ отключили отопление и горячую воду

Из-за ремонтных работ с 09:20 до 16:00 горячую воду отключили по адресу: Михайловское шоссе, дома №№ 75, 75 корпус 1, 77, 77 корпус 1, 89, 89 корпус 1, 89 корпус 2, 89 корпус 3, 91, 93, 93 корпус 1, 93 корпус 2. В зону отключения попал детский сад № 34. Отопления не будет до 16:00 по адресам: улица Зафабричная, дома №№ 5, 6, 7; Касимовское шоссе, дома №№ 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2; Зубковой, дома №№ 21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3; Новоселов, дом № 34 корпус 4.