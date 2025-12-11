В России участились случаи заболеваемости агрессивным гриппом А

В России фиксируют стремительный рост случаев заражения агрессивным гриппом А, известным как «пятидневный» из-за быстрого и тяжелого течения болезни, сообщает Telegram-канал Baza. Вирус вызывает высокую температуру 38-40°C, боли в теле, а у некоторых пациентов присоединяются рвота, диарея, заложенность носа и кашель. У взрослых ухудшение состояния наступает за несколько часов, у детей — всего за 15-30 минут.

Особенно подвержены заболеванию дети 2-5 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, диабетом и люди на иммуносупрессивной терапии. В этом сезоне одновременно циркулируют штаммы «свиной» и «гонконгский» грипп А. За последнюю неделю количество заболевших удвоилось, превышение пороговых значений зарегистрировали в восьми регионах.

Пожилые люди в группе повышенного риска из-за возможных тяжелых осложнений, включая пневмонию. На фоне роста заболеваемости депутаты Госдумы предложили временно перевести офисных сотрудников на удаленную работу.