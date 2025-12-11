В России предложили создать систему постоянного контроля за расходами чиновников

Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал внесение в парламент группы законопроектов, призванных усовершенствовать действующее антикоррупционное законодательство. По его словам, ключевым направлением этих инициатив является переход от эпизодической проверки доходов государственных служащих к их постоянному мониторингу. Парламентарий отметил, что для вывода противодействия коррупции на новый уровень будет активно использоваться цифровизация антикоррупционного контроля. Это означает отказ от устаревшей практики ежегодной проверки деклараций в пользу постоянного отслеживания финансового состояния чиновников. Такой подход позволит оперативно реагировать на любые изменения и своевременно принимать меры против коррупции.

