В России хотят создать аналог Октоберфеста

Минпромторг рассматривает идею запуска специализированных пивных ярмарок по примеру Октоберфеста для популяризации российского пива, сообщает «Коммерсантъ». Инициатива появилась на фоне снижения производства и продаж пива. За девять месяцев 2025 года выпуск пива и пивных напитков упал на 0,6%, а в сентябре почти на 14%, до 64,7 млн декалитров, отмечают в Росалкогольтабакконтроле.

Фестивали планируют проводить совместно с отраслевыми ассоциациями и бизнесом. По мнению экспертов, такие мероприятия помогут небольшим пивоварням, поддержат экономику регионов, привлекут туристов и станут центрами событийной активности. Кроме того, они способствуют развитию культуры потребления пива, добавляют специалисты отрасли.