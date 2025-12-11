В продукции известного мясного бренда выявили сальмонеллу и следы антибиотиков

В мясной продукции бренда «Черкизово» обнаружили опасные бактерии и нарушения требований технических регламентов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По данным проверки, сальмонеллу, листерии и антибиотики выявили в полуфабрикате из свинины «Рулька». Кроме того, состав мясного фарша «Домашний» не совпал с указанным на упаковке: эксперты нашли в нем куриное мясо. Листерии также обнаружили в котлетах «Домашние».