В квартире Рязанской области выявила нарушения и приостановила подачу газа
Госжилинспекция Рязанской области выявила серьезные нарушения в безопасности газового оборудования в одной из квартир дома № 1 по улице Школьная в селе Вышгород. В ходе проверки обнаружили негерметично закрытые карманы для прочистки дымохода от газовой колонки, отсутствие кармана для прочистки дымоходного канала отопительного котла, а также отсутствие отверстия вентиляции. Инспекция уведомила АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью жителей данной квартиры и соседних, подача газа на газоиспользующее оборудование приостановили. Для восстановления подачи газа собственнику квартиры необходимо устранить недостатки и предоставить в газораспределительную организацию соответствующий акт.
