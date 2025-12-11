В Госдуме предложили дать медикам служебное жилье с возможностью выкупа

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила обеспечить медицинских работников служебным жильем с возможностью последующего выкупа. Об этом она рассказала Агентству городских новостей «Москва».

Депутат отметила, что зарплаты медиков, даже в крупных городах, часто не позволяют приобрести собственное жилье. Служебное жилье, по ее мнению, станет эффективным инструментом привлечения и удержания специалистов в отрасли.

В текущей практике служебное жилье предоставляется только на время работы. Разворотнева предложила ввести схему, при которой жилье будет предоставляться на условиях аренды с субсидией, а через 10-15 лет работы сотрудник сможет выкупить квартиру. По ее словам, аналогичные механизмы уже применяются на предприятиях ВПК для удержания кадров.