В Дубровичах смонтировали первую балку будущего моста через Оку

В Дубровичах рабочие смонтировали балку пролетного строения будущего путепровода через Оку. Именно это стало причиной ночных перекрытий, о которых рязанцы сообщили накануне. Кадры будущего моста появились в Telegram-канале «Рязанский слон».

Напомним, на трассе Рязань — Лакаш ввели временные ограничения. С 9 по 13 декабря движение перекрывают с полуночи до 6 утра из-за строительных работ на месте будущего моста. Каждое закрытие длится до часа.