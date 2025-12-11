У рязанской семьи с младенцем сгорела квартира, объявлен сбор средств и вещей

У рязанской семьи с младенцем сгорела квартира и все имущество в Варских, объявлен сбор средств и вещей. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели.
По информации очевидцев, в квартире «сгорело до тла» все имущество семьи. У рязанцев воспитываются девочка школьного возраста, она учится в начальной школе и грудной ребенок.
На данный момент уже собрано около 17 тысяч рублей, а также школьные принадлежности для девочки — усилиями класса и школы. При этом вещи, одежду и бытовые предметы семья пока принять не может: подходящее жилье для аренды еще не найдено. Как только вопрос с жильем будет решен, будет объявлено о возможности передачи помощи.
Финансовую поддержку можно оказать через Газпромбанк:
«Также можно принести в школу классному руководителю деньги, школьные принадлежности для девочки, одежду, обувь. Для маленького ребенка тоже нужны вещи, взрослые вещи тоже пригодятся», — написали рязанцы.
Организаторы сбора подчеркнули, что сгоревшая квартира находилась в собственности, за нее выплачивали ипотеку. Пострадавшие подали заявление в страховую компанию.
Дополнительные сведения можно уточнить по телефону
Напомним, под Рязанью произошел пожар в многоквартирном доме.