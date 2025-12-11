У рязанской семьи с младенцем сгорела квартира, объявлен сбор средств и вещей

У рязанской семьи с младенцем сгорела квартира и всё имущество в Варских. Объявлен сбор средств и вещей, сообщили читатели РЗН. Инфо. По словам очевидцев, в квартире «сгорело до тла» всё. В семье есть девочка школьного возраста и грудной ребенок. На данный момент собрано около 17 тысяч рублей и школьные принадлежности для девочки. Вещи и одежду семья пока не может принять, так как подходящее жилье еще не найдено. Как только вопрос с жильем будет решен, объявят о возможности передачи помощи. Финансовую поддержку можно оказать через Газпромбанк: +7 (920) 976-16-09 (Ольга Владимировна В.). Также можно принести в школу деньги, школьные принадлежности, одежду и обувь для детей.

У рязанской семьи с младенцем сгорела квартира и все имущество в Варских, объявлен сбор средств и вещей. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели.

По информации очевидцев, в квартире «сгорело до тла» все имущество семьи. У рязанцев воспитываются девочка школьного возраста, она учится в начальной школе и грудной ребенок.

На данный момент уже собрано около 17 тысяч рублей, а также школьные принадлежности для девочки — усилиями класса и школы. При этом вещи, одежду и бытовые предметы семья пока принять не может: подходящее жилье для аренды еще не найдено. Как только вопрос с жильем будет решен, будет объявлено о возможности передачи помощи.

Финансовую поддержку можно оказать через Газпромбанк: +7 (920) 976-16-09 Ольга Владимировна В., деньги собирает родительский комитет одноклассников школы. При переводе просят указывать «Помощь семье погорельцев из Варских».

«Также можно принести в школу классному руководителю деньги, школьные принадлежности для девочки, одежду, обувь. Для маленького ребенка тоже нужны вещи, взрослые вещи тоже пригодятся», — написали рязанцы.

Организаторы сбора подчеркнули, что сгоревшая квартира находилась в собственности, за нее выплачивали ипотеку. Пострадавшие подали заявление в страховую компанию.

Дополнительные сведения можно уточнить по телефону +7 (920) 976-16-09 или в администрации Варсковской школы.

Напомним, под Рязанью произошел пожар в многоквартирном доме.