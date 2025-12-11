Строительная бригада начала восстановление тротуара улицы в Песочне

Бригада строительного участка АО «РГРЭС» начала восстановление тротуарного покрытия в районе улицы Советской Армии, 9А. Об этом сообщила пресс-служба организации. Работы стали возможны после завершения земляных работ по прокладке кабельных линий, проводимых службой компании. Восстановление пешеходной дорожки обеспечит удобство и безопасность для жителей района. В «РГРЭС» поблагодарили жителей за терпение и понимание в период проведения ремонтных мероприятий.