С 2026 года в Рязанской области заработает автоматизированная упрощенная система налогообложения

С 1 января 2026 года в Рязанской области начнет действовать специальный налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения (автоУСН). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС.

В ведомстве отметили, что новый режим призван упростить ведение бизнеса и снизить затраты на налоговое администрирование для компаний и ИП. Налогоплательщики, выбравшие автоУСН, освобождаются от подачи декларации по УСН, расчета 6-НДФЛ, отчета по страховым взносам и ведения книги учета доходов и расходов. Все данные формируются автоматически на основании ККТ, информации банков и сведений, указанных предпринимателем в личном кабинете.

Расчет налога полностью берет на себя налоговый орган, уведомления об оплате появляются в личном кабинете плательщика. Кроме того, часть операций (начисление зарплаты сотрудникам, расчет НДФЛ и перечисление налогов в составе единого платежа) можно проводить через специальные сервисы банков.

Режим является добровольным. Перейти на автоУСН могут организации и индивидуальные предприниматели с численностью до пяти сотрудников и годовой выручкой не более 60 млн рублей. Совмещать автоУСН с другими системами налогообложения нельзя.