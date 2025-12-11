Рязгордума внесла изменения в генплан и одобрила появление предприятия в Песочне

Речь идет об изменении зоны застройки многоэтажными жилыми домами на территорию с промышленными предприятиями и коммунально-складскими организациями IV-V класса опасности. Инициаторами данного решения стали ООО «Грандер» и ООО «Фактория». На двух участках площадью 48 и 35 тысяч м2, где располагается «Зельгрос», намерены разместить производство детских удерживающих устройств (автокресел, автолюлек) и изделий из детского пластика. Кроме того, там появятся административное здание и склад.

Рязанская гордума внесла изменения в генплан города и правила землепользования и застройки, а также одобрила появление промышленного предприятия вместо «Зельгроса» в Песочне. Решение приняли на заседании в четверг, 11 декабря.

На заседании гордумы депутат Евгений Мясин высказался против открытия нового предприятия и отметил, что на протяжении нескольких лет в Песочне постоянно фиксируется превышение вредных веществ в воздухе.

«Кто может гарантировать, что новое производство будет безвредным? Думаю, никто. Для размещения таких производств у нас есть специально выделенные промышленные зоны», — отметил Мясин.

По его словам, появление новых рабочих мест является хорошей целью. При этом депутат объяснил, он не может быть уверенным, что их займут именно рязанцы.

Напомним, ранее Максим Мустафин также не поддержал идею появления нового предприятия в Рязани. Он назвал данное решение абсурдом.