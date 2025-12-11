Малков ответил на вопрос о строительстве дублера Московского шоссе в Рязани

Рязанец поднял вопрос о пробках на Московском шоссе во время прямой линии с губернатором 11 декабря. Он сообщил, что проблемы с пробками от Автовокзала в часы пик наблюдаются давно и попросил решить ситуацию. Губернатор ответил: «В Рязанской области реализуются крупные инфраструктурные проекты, такие как Южный обход и мост-дублер через Оку. Хотя дорога, о которой вы говорите, важна, мы не можем включить ее в ближайшие планы из-за отсутствия финансирования. Я уже поручил разработать проект, чтобы при первой возможности приступить к работе над ним. Это ключевой проект».

