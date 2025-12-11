Рязанцы пожаловались на водителей маршрутов 75 и 41

Жители Рязани обратились к властям с жалобами на работу общественного транспорта. Пост появился в Telegram-канале «Новости Рязань». Пассажиры отмечают, что водители маршрутов 75 и 41 нарушают ПДД и создают угрозу для жизни людей. По словам жителей, автобусы часто превышают скорость, выезжают на встречную полосу, намеренно пропускают остановки и соревнуются друг с другом в скорости. В результате пассажиры вынуждены прыгать на ходу или выходить прямо на дороге.

«Людям приходится садиться в маршрутку буквально на ходу, были случаи, когда они падали лицом на асфальт вместе с детьми», — пишут жители.

Они добавляют, что после многочисленных жалоб в диспетчерскую ситуация не изменилась, а альтернативы этим маршрутам в городе практически нет. Проверить правонарушения, по словам жителей, можно с помощью камер, установленных в автобусах и на улицах города.