Рязанцы пожаловались на водителей маршрутов 75 и 41
«Людям приходится садиться в маршрутку буквально на ходу, были случаи, когда они падали лицом на асфальт вместе с детьми», — пишут жители.

Они добавляют, что после многочисленных жалоб в диспетчерскую ситуация не изменилась, а альтернативы этим маршрутам в городе практически нет. Проверить правонарушения, по словам жителей, можно с помощью камер, установленных в автобусах и на улицах города.