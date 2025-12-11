Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП с Kia Rio

Отмечается, что авария случилась в 16:35 10 декабря около остановки «Мясокомбинат». По словам автора поста, столкнулись Kia Rio и Honda CR-V. Рязанцы ищут свидетелей ДТП, а также записи с видеорегистратора. Написать можно по ссылке.