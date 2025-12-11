Рязанцев пригласили вступить в Народную дружину

В администрации отметили, что в Рязани Народная дружина состоит из 30 отрядов. В нее входят студенты, рабочие, пенсионеры и т. д. В сообщении подчеркнули, что основными направлениями деятельности народных дружин являются: содействие в охране общественного порядка органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам, участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту создания народной дружины, участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. В мэрии заявили, что участие в Народной дружине ежеквартально премируется.

