Рязанцам рассказали об отключении холодной воды 11 декабря

До 17:00 11 декабря холодной воды не будет по адресам: улица Лизы Чайкиной, дом № 13; 8-й район, дома №№ 59, 60, 61, 62, 63, 64, 135, 136, 137, 138. Из-за аварии на на водопроводе до 15:00 отключили холодную воду в п. Секиотово (Семеновское СП).