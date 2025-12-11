Россияне назвали желаемый уровень зарплаты на 2026 год

Средняя желаемая зарплата россиян в 2026 году составит 187,25 тысячи рублей. Об этом сообщает финансовой платформы Webbankir. Опрос проводился в ноябре-декабре 2025 года среди более 3 тысяч жителей всех регионов страны. Участников спрашивали, какой ежемесячный доход они хотели бы получать в новом году.

Наиболее популярными ответами стали 275 тысяч рублей (17,2% респондентов), 330 тысяч рублей (17%) и около 200 тысяч рублей (11,6%). Четвертое место заняла зарплата в 250 тысяч рублей (5,4%). Кроме того, 14,5% участников назвали приемлемой сумму в 150 тысяч, 16,5% - 100 тысяч, а 17,8% довольствовались бы 50 тысячами рублей.