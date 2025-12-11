Россиян призвали отказаться от новогодних корпоративов

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал россиян отказаться от шумных новогодних корпоративов. По его мнению, такие мероприятия часто становятся причиной непристойного поведения и отхода от традиционных ценностей, передает «Абзац».

"В сложное для страны время важно сохранять трезвость ума и моральную выдержку. Шумные вечеринки слишком часто превращаются в пьянство и аморальные поступки", — отметил парламентарий.

Иванов подчеркнул, что праздники не должны становиться поводом для разрушения семей и подрыва морального климата на работе. Депутат также предложил компаниям направлять средства, которые обычно тратятся на корпоративы с алкоголем, на помощь фронту и подарки детям Донбасса.