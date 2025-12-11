Появились подробности пожара в жилом доме в Рязанской области

Информация о пожаре в деревне Акулово Старожиловского района поступила 10 декабря в 09:45. Огнем поврежден жилой дом. Его тушили шесть человек, три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Ранее появилось видео с места происшествия.

