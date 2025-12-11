Под Рязанью произошел пожар в многоквартирном доме
Инцидент произошел днем 10 декабря. Загорелась квартира в пятиэтажном панельном доме в посёлке Варские. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении участвовали 13 человек, 4 единицы техники.
Под Рязанью произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает региональное МЧС.
Инцидент произошел днем 10 декабря. Загорелась квартира в пятиэтажном панельном доме в посёлке Варские. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
В тушении участвовали 13 человек, 4 единицы техники.