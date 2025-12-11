Названы продукты, укрепляющие иммунитет в декабре

В управлении Роспотребнадзора по Рязанской области рассказали, какие продукты помогут укрепить иммунитет в зимний сезон. Специалисты рекомендуют уделить внимание овощам, прежде всего различным видам капусты. Брюссельская капуста считается одним из наиболее полезных сезонных продуктов. Также в рацион стоит включать цветную, белокочанную и краснокочанную капусту.

Среди традиционных зимних овощей выделили свеклу, морковь, тыкву и репу. Дополнительно эксперты советуют обращать внимание на пастернак и топинамбур, которые могут разнообразить привычные гарниры.

Отдельно отметили пользу цитрусовых: апельсины, мандарины и грейпфруты считаются важными источниками витамина С, витаминов группы B и пектинов.

В качестве продуктов, которые могут дополнить зимний рацион, специалисты выделили авокадо — богатое клетчаткой и полезными жирами, а также манго, содержащее витамины А, С и Е.

Основой рациона, по данным ведомства, должны оставаться белковые продукты — мясо, рыба, птица, а также кисломолочная продукция и домашние заготовки: квашеная капуста, соленья и замороженные ягоды.