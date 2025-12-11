Рязань
На Земле началась магнитная буря уровня G1-G2
В ночь на 11 декабря магнитосфера Земли резко ушла в состояние возмущения, хотя прогнозы накануне показывали «зеленую» зону. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, буря стартовала сразу после полуночи и быстро набрала силу, превысив параметры средней магнитной бури уровня G2.

Специалисты связывают всплеск геомагнитной активности со вторым выбросом плазмы, который покинул Солнце 7-8 декабря. Речь идет о более плотном и быстром сгустке, образовавшемся во время декабрьской вспышки класса X1.1.

«Магнитная буря развивается не по прогнозам, но параметры полностью укладываются в воздействие декабрьского выброса плазмы», — отметили ученые ИКИ РАН.

По текущим моделям, возмущения сохранятся до середины дня.