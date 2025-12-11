Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
ЦБ USD 77.9 1.09 11/12
ЦБ EUR 91.38 1.95 11/12
Нал. USD 80.00 / 80.00 11/12 11:55
Нал. EUR 92.15 / 92.97 11/12 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 677
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 561
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 341
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 068
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На рязанское туристическое агентство подали в суд
ИП Павел Шугалей подал иск к ООО «Винокуров Групп» с требованием выплатить компенсацию 60 тысяч рублей за нарушение исключительного права на фото. Об этом сообщили в соцсетях Арбитражного суда Рязанской области. ООО «Аирпано» — правообладатель фотографического произведения «Ласточкино гнездо, панорама № 3 (ID 16291)». Организация и предприниматель Шугалей заключили договор доверительного управления на объект интеллектуальной собственности. Истец установил, что на сайте «Туристическое агентство «Зеленый чемодан'' разместили спорное фотографическое произведение без разрешения правообладателя.

ИП Павел Шугалей подал иск к ООО «Винокуров Групп» с требованием выплатить компенсацию 60 тысяч рублей за нарушение исключительного права на фото. Об этом сообщили в соцсетях Арбитражного суда Рязанской области.

ООО «Аирпано» — правообладатель фотографического произведения «Ласточкино гнездо, панорама № 3 (ID 16291)». Организация и предприниматель Шугалей заключили договор доверительного управления на объект интеллектуальной собственности.

Истец установил, что на сайте «Туристическое агентство «Зеленый чемодан'' разместили спорное фотографическое произведение без разрешения правообладателя. Эту страницу ООО «Винокуров Групп» использует в своей деятельности.

Ответчик не предоставил доказательств правомерного использования фото. Суд обязал его выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав.

Решение не вступило в законную силу.