На рязанское туристическое агентство подали в суд

ИП Павел Шугалей подал иск к ООО «Винокуров Групп» с требованием выплатить компенсацию 60 тысяч рублей за нарушение исключительного права на фото. Об этом сообщили в соцсетях Арбитражного суда Рязанской области. ООО «Аирпано» — правообладатель фотографического произведения «Ласточкино гнездо, панорама № 3 (ID 16291)». Организация и предприниматель Шугалей заключили договор доверительного управления на объект интеллектуальной собственности. Истец установил, что на сайте «Туристическое агентство «Зеленый чемодан'' разместили спорное фотографическое произведение без разрешения правообладателя.

Решение не вступило в законную силу.