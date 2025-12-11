Рязань
Минобороны России опровергло слухи о взломе Реестра воинского учета
Также в начале ноября президент Владимир Путин подписал закон, который изменяет порядок призыва на срочную службу. Теперь призыв будет действовать в течение всего года, а медицинская комиссия и психологический отбор будут проходить круглогодично. Призывная комиссия сможет принимать решения о предоставлении отсрочек или освобождении от призыва без личного присутствия гражданина. Кроме того, военкоматы получат право выдавать выписки из реестра в электронном формате.