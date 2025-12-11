Минобороны России опровергло слухи о взломе Реестра воинского учета

Минобороны России опровергло слухи о взломе Реестра воинского учета, которые появились в сети. В пресс-службе ведомства сообщили, что система работает в штатном режиме и утечки личной информации граждан исключены. По информации министерства, хотя Реестр неоднократно подвергался хакерским атакам, все попытки взлома были успешно пресечены. Представители Минобороны подчеркнули, что безопасность данных граждан обеспечена на высоком уровне.

Также в начале ноября президент Владимир Путин подписал закон, который изменяет порядок призыва на срочную службу. Теперь призыв будет действовать в течение всего года, а медицинская комиссия и психологический отбор будут проходить круглогодично. Призывная комиссия сможет принимать решения о предоставлении отсрочек или освобождении от призыва без личного присутствия гражданина. Кроме того, военкоматы получат право выдавать выписки из реестра в электронном формате.