Малков начал отвечать на вопросы рязанцев во время прямого эфира

Прямая линия продлится 1,5 часа. Задать вопрос можно напрямую по телефону 8 (4912) 27 08 78. Сообщалось, что трансляцию проведут в эфире телеканалов ОТР и ТКР, радио ТКР-ФМ.