Малков начал отвечать на вопросы рязанцев во время прямого эфира
Прямая линия продлится 1,5 часа. Задать вопрос можно напрямую по телефону 8 (4912) 27 08 78. Сообщалось, что трансляцию проведут в эфире телеканалов ОТР и ТКР, радио ТКР-ФМ.
Глава Рязанской области Павел Малков начал отвечать на вопросы рязанцев на прямом эфире. Трансляцию запустили в группе «Рязанская область» ВКонтакте.
