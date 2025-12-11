Лавров: потери ВСУ с начала конфликта превысили один миллион человек

Кроме того, Лавров напомнил, что Россия передала Украине 11 тысяч тел военных, взамен получила 201 тело погибших российских бойцов. В ходе стамбульских переговоров стороны обменяли по 2,5 тысяч солдат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потери ВСУ с начала конфликта превысили один миллион человек. Об этом 11 декабря сообщили в Telegram-канале «Zvezdanews».

