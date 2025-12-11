Из-за вспышки гриппа в России призвали ввести масочный режим

С инициативой выступил эксперт ВОЗ, президент Российской ассоциации общественного здоровья и профессор ПМГМУ имени Сеченова Андрей Демин. Он также призвал перевести детей на дистанционное обучение. Демин отметил, что ситуация пока некритичная, но россиянам уже нужно соблюдать меры профилактики. Ранее стало известно, что в России участились случаи заболеваемости агрессивным гриппом А.