ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов. Цель рейда — снижение числа ДТП.
В четверг, 11 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия «Пешеход». Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.
