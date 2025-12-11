EUObserver: 20-й пакет санкций ЕС может затронуть атомную и нефтяную отрасли РФ

Евросоюз готовит двадцатый пакет антироссийских санкций, который может затронуть ключевые отрасли экономики, включая атомную, нефтяную и сталелитейную, а также производство удобрений. Об этом сообщает портал EUObserver, ссылаясь на источники среди дипломатов.
Ожидается, что новые рестрикции будут представлены в начале 2026 года.
С момента начала СВО против России Евросоюз вводил санкции крупными пакетами, каждый из которых содержал сотни страниц документов. Последний, 19-й пакет санкций, был принят 23 октября.
По информации Еврокомиссии, подготовка к следующему пакету начнется не раньше 2026 года. В настоящее время в черные списки ЕС входят около 2000 человек, почти 700 организаций и более 200 танкеров. Масштаб торговых, экономических и финансовых ограничений является беспрецедентным и фактически представляет собой попытку экономической блокады России.