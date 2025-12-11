EUObserver: 20-й пакет санкций ЕС может затронуть атомную и нефтяную отрасли РФ

Евросоюз готовит 20-й пакет антироссийских санкций, который затронет ключевые отрасли — атомную, нефтяную, сталелитейную и производство удобрений. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на дипломатов. Новые меры планируется представить в начале 2026 года. С момента начала СВО ЕС регулярно вводит крупные санкционные пакеты, последний (19-й) принят 23 октября. В чёрных списках ЕС около 2000 человек, почти 700 организаций и более 200 танкеров. Эти рестрикции представляют собой беспрецедентную экономическую блокаду России.

