Двое рязанцев проникли в торговый павильон и украли сладости

Двое 41-летних рязанцев проникли в торговый павильон и украли сладости. Об этом 11 декабря сообщили в УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, двое приятелей вечером выпивали в квартире. Когда алкогольные напитки закончились, рязанцы вышли прогуляться. Они проходили мимо закрытого торгового павильона. Один из мужчин решил украсть деньги.

Злоумышленники взломали дверь и забрались внутрь. В кассе нашли 9 700 рублей. Кроме того, они забрали несколько упаковок со сладостями. Похищенные деньги потратили на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее одного из задержанных осудили за убийство и кражу, второго — за хищение.