Драка с охранниками в рязанском супермаркете попала на видео
Драка с охранниками в рязанском супермаркете попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Видео с места доступно по