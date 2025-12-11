Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 704
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 593
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 357
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 090
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Драка с охранниками в рязанском супермаркете попала на видео
Драка с охранниками в рязанском супермаркете попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

По словам очевидцев, инцидент произошел 11 декабря.

«Двое охранников избили ветерана за то, что он якобы что-то украл. Как позже выяснилось, он ничего не крал, но никто ему никаких извинений не принес», — отметили в посте.

Видео с места доступно по ссылке.