Драка с охранниками в рязанском супермаркете попала на видео

По словам очевидцев, инцидент произошел 11 декабря. «Двое охранников избили ветерана за то, что он якобы что-то украл. Как позже выяснилось, он ничего не крал, но никто ему никаких извинений не принес», — отметили в посте.