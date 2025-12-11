Армия России освободила Северск в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки войск завершили зачистку городских кварталов от формирований ВСУ. Бойцы развернули флаг России возле городской администрации Северска, у мемориала Героям Великой Отечественной войны и в парке Победы у памятника легендарному советскому танку Т-34. Помимо этого, ВС России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка.